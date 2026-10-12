ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Не домовився з Трампом? Спікер Джонсон не звинуватив Україну в високих цінах на пальне

17:23 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Не домовився з Трампом? Спікер Джонсон не звинуватив Україну в високих цінах на пальне Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав іншу причину зростання світових цін на нафту. І це не Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика в інтерв'ю CBS News.

Джонсон про ціни на пальне

Лідер республіканців у Палаті представників США зазначив, що ​​всі розчаровані цінами на пальне, але це, на його думку, не пов'язано з політикою.

"Це не пов'язано з республіканцями при владі", - уточнив він.

Джонсон назвав іншу причину, ніж раніше президент США Дональд Трамп (удари України по російських НПЗ - ред.).

"Це пов'язано з Ормузькою протокою. Там це питання ще не вирішено", - додав політик.

Трамп про нафтові ціни

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного палива до США. Це нібито допоможе розв'язати проблему зростання цін на пальне у США.

Також Трамп оголосив, що 11 жовтня між Україною та Росією розпочалося "енергетичне перемир'я", на яке нібито погодилися обидві сторони.

Крім того, Трамп неодноразово заявляв, що буцімто атаки України по НПЗ Росії б'ють по світовому ринку дизельного палива. Саме вони, на його думку, створюють серйозну небезпеку для фермерів і тваринників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Трамп пальне Ормузька протока Конгресс США
Новини
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою