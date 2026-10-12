Не домовився з Трампом? Спікер Джонсон не звинуватив Україну в високих цінах на пальне
Спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав іншу причину зростання світових цін на нафту. І це не Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика в інтерв'ю CBS News.
Джонсон про ціни на пальне
Лідер республіканців у Палаті представників США зазначив, що всі розчаровані цінами на пальне, але це, на його думку, не пов'язано з політикою.
"Це не пов'язано з республіканцями при владі", - уточнив він.
Джонсон назвав іншу причину, ніж раніше президент США Дональд Трамп (удари України по російських НПЗ - ред.).
"Це пов'язано з Ормузькою протокою. Там це питання ще не вирішено", - додав політик.
Трамп про нафтові ціни
Раніше РБК-Україна писало, що Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного палива до США. Це нібито допоможе розв'язати проблему зростання цін на пальне у США.
Також Трамп оголосив, що 11 жовтня між Україною та Росією розпочалося "енергетичне перемир'я", на яке нібито погодилися обидві сторони.
Крім того, Трамп неодноразово заявляв, що буцімто атаки України по НПЗ Росії б'ють по світовому ринку дизельного палива. Саме вони, на його думку, створюють серйозну небезпеку для фермерів і тваринників.