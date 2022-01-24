Домоэкономика: в Раде предложили изменить налоговый статус домохозяйств
Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" внесла в Раду проект закона "О домохозяйстве (домоэкономике)". Целью законопроекта является закрепление в украинском законодательстве субъектности за домохозяйством (домоэкономикой) с одновременным обеспечением налоговыми и экономическими льготами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №6539.
Законопроектом определяются принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств (домоэкономик).
К расходной части относятся не только расходы на ведение предпринимательской (экономической) деятельности, но и затраты на содержание каждого члена домохозяйства (домоэкономики) в размере не менее социального прожиточного минимума.
В то же время законопроект определяет понятие "социального трансферта", для получения которого домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию. Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.
Законопроектом предлагается разрешить предпринимательскую деятельность домохозяйства без регистрации физического лица - предпринимателя при условии:
- подачи годовой налоговой декларации домохозяйства;
- ведения такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;
- годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.
К видам предпринимательской (экономической) деятельности, которые разрешается осуществлять без регистрации физического лица-предпринимателя относятся:
- парикмахерские и косметологические услуги;
- юридические консультации;
- услуги домашней прислуги;
- уход за больными или немощными лицами;
- предоставление индивидуальных уроков (репетитора);
- индивидуальное воспитание детей (гувернер);
- услуги связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;
- ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио - и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий;
- техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;
- услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;
- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках;
- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- услуги по перевозке груза;
- деятельность в сфере ресторанного хозяйства;
- другие виды работ, к которым привлекаются члены домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности.
В Украине по данным Госстата насчитывается 14,9 млн домохозяйств. Домохозяйства состоят в среднем из 2,6 человек. Доходы домохозяйств в зависимости от основного источника дохода состоит из: оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности, доходов от самостоятельной трудовой деятельности и других доходов. Только у 0,9% домохозяйств основой дохода является доход от предпринимательской деятельности.
Напомним, по данным Госстата, две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.