Домоэкономика: в Раде предложили изменить налоговый статус домохозяйств

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" внесла в Раду проект закона "О домохозяйстве (домоэкономике)". Целью законопроекта является закрепление в украинском законодательстве субъектности за домохозяйством (домоэкономикой) с одновременным обеспечением налоговыми и экономическими льготами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 6539.

Законопроектом определяются принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств (домоэкономик).

К расходной части относятся не только расходы на ведение предпринимательской (экономической) деятельности, но и затраты на содержание каждого члена домохозяйства (домоэкономики) в размере не менее социального прожиточного минимума.

В то же время законопроект определяет понятие "социального трансферта", для получения которого домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию. Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.

Законопроектом предлагается разрешить предпринимательскую деятельность домохозяйства без регистрации физического лица - предпринимателя при условии:

подачи годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведения такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;

годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.

К видам предпринимательской (экономической) деятельности, которые разрешается осуществлять без регистрации физического лица-предпринимателя относятся:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

уход за больными или немощными лицами;

предоставление индивидуальных уроков (репетитора);

индивидуальное воспитание детей (гувернер);

услуги связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио - и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

услуги по перевозке груза;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

другие виды работ, к которым привлекаются члены домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности.

В Украине по данным Госстата насчитывается 14,9 млн домохозяйств. Домохозяйства состоят в среднем из 2,6 человек. Доходы домохозяйств в зависимости от основного источника дохода состоит из: оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности, доходов от самостоятельной трудовой деятельности и других доходов. Только у 0,9% домохозяйств основой дохода является доход от предпринимательской деятельности.