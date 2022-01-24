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Домоэкономика: в Раде предложили изменить налоговый статус домохозяйств

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Украина, Понедельник 24 января 2022 17:00
Домоэкономика: в Раде предложили изменить налоговый статус домохозяйств Фото: депутаты хотят изменить налоговый статус домохозяйств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" внесла в Раду проект закона "О домохозяйстве (домоэкономике)". Целью законопроекта является закрепление в украинском законодательстве субъектности за домохозяйством (домоэкономикой) с одновременным обеспечением налоговыми и экономическими льготами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №6539.

Законопроектом определяются принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств (домоэкономик).

К расходной части относятся не только расходы на ведение предпринимательской (экономической) деятельности, но и затраты на содержание каждого члена домохозяйства (домоэкономики) в размере не менее социального прожиточного минимума.

В то же время законопроект определяет понятие "социального трансферта", для получения которого домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию. Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.

Законопроектом предлагается разрешить предпринимательскую деятельность домохозяйства без регистрации физического лица - предпринимателя при условии:

  • подачи годовой налоговой декларации домохозяйства;
  • ведения такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;
  • годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.

К видам предпринимательской (экономической) деятельности, которые разрешается осуществлять без регистрации физического лица-предпринимателя относятся:

  • парикмахерские и косметологические услуги;
  • юридические консультации;
  • услуги домашней прислуги;
  • уход за больными или немощными лицами;
  • предоставление индивидуальных уроков (репетитора);
  • индивидуальное воспитание детей (гувернер);
  • услуги связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;
  • ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио - и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий;
  • техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;
  • услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;
  • розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках;
  • услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
  • услуги по перевозке груза;
  • деятельность в сфере ресторанного хозяйства;
  • другие виды работ, к которым привлекаются члены домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности.

В Украине по данным Госстата насчитывается 14,9 млн домохозяйств. Домохозяйства состоят в среднем из 2,6 человек. Доходы домохозяйств в зависимости от основного источника дохода состоит из: оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности, доходов от самостоятельной трудовой деятельности и других доходов. Только у 0,9% домохозяйств основой дохода является доход от предпринимательской деятельности.

Напомним, по данным Госстата, две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.

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