Домоекономіка: у Раді запропонували змінити податковий статус домогосподарств

Група народних депутатів з фракції "Слуга народу" внесла до Ради проект закону "Про домогосподарство (домоекономіку)". Метою законопроекту є закріплення в українському законодавстві суб’єктності за домогосподарством (домоекономікою) з одночасним забезпеченням податковими та економічними пільгами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 6539.

Законопроектом визначаються принципи формування доходної та витратної частини домогосподарств (домоекономік).

До витратної частини відносяться не лише витрати на ведення підприємницької (економічної) діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства (домоекономіки) у розмірі не менше соціального прожиткового мінімуму.

Водночас законопроект визначає поняття "соціального трансферту", для отримання якого домогосподарство (домоекономіка) має скласти річну податкову декларацію. Обов’язковість декларування не стосується осіб, що отримують пенсійні виплати та стипендії.

Законопроектом пропонується здійснювати підприємницьку діяльність домогосподарством без реєстрації фізичної особи - підприємця за умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;

річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

До видів підприємницької (економічної) діяльності, що дозволяється провадити без реєстрації фізичної особи - підприємця належать:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

догляд за хворими або немічними особами;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності.

В Україні за даними Держстату налічується 14,9 млн домогосподарств. Домогосподарства складаються в середньому із 2,6 осіб. Доходи домогосподарств в залежності від основного джерела доходу складається з: оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, доходів від самостійної трудової діяльності та інших доходів. Лише у 0,9% домогосподарств основою доходу є дохід від підприємницької діяльності.