Домашня смородина у власному соку на зиму: зберігає всі вітаміни

Смородина у власному соку - це спосіб заготівлі ягід без додавання води, який дозволяє зберегти їхній природний смак, аромат і більшість вітамінів до зими. Чудово смакує з налисниками чи сирниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки".
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Смородину потрібно очистити від гілочок та ретельно промити у холодній воді, щоб не пошкодити. Далі пересипте смородину цукром та перемішайте. Залиште ягоди на кілька годин настоятись.
Після цього пересипте у каструлю та поставте на вогонь, щоб цукор розчинився.
Важливим є те, що ягоду варити не потрібно, а лише прогріти, щоб зберегти її цілою у натуральному соку.
Далі перекладіть смородину у стерилізовані банки та поставте у каструлю проварюватись. З моменту закипання варимо 8-10 хв. Закрийте банки кришками та поставте на зберігання.
Таку смородину можна додавати у чай, їсти з млинцями або сирниками.
