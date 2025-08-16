UA

Домашня смородина у власному соку на зиму: зберігає всі вітаміни

Рецепт смачної смородини у власному соку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Смородина у власному соку - це спосіб заготівлі ягід без додавання води, який дозволяє зберегти їхній природний смак, аромат і більшість вітамінів до зими. Чудово смакує з налисниками чи сирниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Смородина у власному соку

Інгредієнти:

  • смородина чорна - 2 кг
  • цукор - 1,2 кг

Легкий спосіб приготування

Смородину потрібно очистити від гілочок та ретельно промити у холодній воді, щоб не пошкодити. Далі пересипте смородину цукром та перемішайте. Залиште ягоди на кілька годин настоятись.

Після цього пересипте у каструлю та поставте на вогонь, щоб цукор розчинився.

Важливим є те, що ягоду варити не потрібно, а лише прогріти, щоб зберегти її цілою у натуральному соку.

Далі перекладіть смородину у стерилізовані банки та поставте у каструлю проварюватись. З моменту закипання варимо 8-10 хв. Закрийте банки кришками та поставте на зберігання.

Таку смородину можна додавати у чай, їсти з млинцями або сирниками.

Рецепт смородини у власному соку (фото: кадр з відео)

 

