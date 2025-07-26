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Ароматне сливове варення на сковороді: швидкий рецепт без клопоту

Субота 26 липня 2025 14:35
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Ароматне сливове варення на сковороді: швидкий рецепт без клопоту Рецепт смачного сливового варення на сковороді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сливове варення можна приготувати не лише традиційним способом у великій каструлі, а й значно швидше - на сковороді. Такий метод зберігає насичений смак і красивий колір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Юлії Сімончук.

Сливове варення на сковорідці: легкий рецепт

На 0,5 л варення потрібні такі інгредієнти:

  • сливи - 0,5 л
  • цукор - 0,5 л
  • лимонна кислота - на кінчик ножа

Спосіб приготування

Сливи варто розрізати на кілька частин, викласти у сковорідку і поставити на максимальний вогонь. З моменту закипання протушкуйте 5 хв, періодично помішуємо.

Після цього додайте цукор і ще готуйте 5 хв. Далі додайте лимонну кислоту і ще кипʼятіть 1 хв.

Зніміть з вогню та перекладіть варення у стерильні банки і закрийте кришкою.

Ароматне сливове варення на сковороді: швидкий рецепт без клопоту

Ароматне сливове варення на сковороді: швидкий рецепт без клопоту

Ароматне сливове варення на сковороді: швидкий рецепт без клопотуРецепт сливового варення (фото: кадр з відео)

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Рецепти Сливи Варення
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