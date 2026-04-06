Без домашньої консервації та фаршу: які продукти категорично заборонено продавати на ринках

Агропродовольчі ринки залишаються популярним місцем для покупок серед українців. Тут можна знайти широкий вибір продуктів - від овочів і фруктів до м’яса, риби та сирів.

РБК-Україна з посиланням на Держпроспоживслужбу розповідає, як безпечно купувати продукти на ринках.

У відомстві нагадують, що для всіх ринків в Україні діють єдині правила безпеки. Йдеться про Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків, затверджені наказом Мінагрополітики від 19 квітня 2024 року №1279.

Що заборонено продавати

Згідно з вимогами, на ринках категорично заборонено реалізовувати продукти, безпечність яких не підтверджена лабораторно.

Зокрема, не допускається продаж:

харчових продуктів без підтвердження придатності за результатами досліджень акредитованою лабораторією, що працює на ринку;

продуктів із простроченим терміном придатності або датою "вжити до";

швидкопсувних продуктів без належного холодильного обладнання;

домашні кондитерські та кулінарні вироби, а також напівфабрикати з м’яса і риби (зокрема фарш, котлети, ковбаси, холодець);

домашні м’ясні, рибні, молочні, овочеві, ягідні та грибні консерви;

зернові та круп’яні продукти, забруднені насінням шкідливих бур’янів або лікарських рослин;

зіпсовані або загниваючі овочі, фрукти, ягоди та зелень.

На що звертати увагу покупцям

Фахівці закликають споживачів бути уважними під час покупок. Перед придбанням варто ретельно оглядати зовнішній вигляд продуктів, перевіряти їхнє маркування та умови зберігання.

Дотримання цих правил має забезпечити безпечність продуктів, які продаються на ринках по всій країні.