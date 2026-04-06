Без домашней консервации и фарша: какие продукты категорически запрещено продавать на рынках
Агропродовольственные рынки остаются популярным местом для покупок среди украинцев. Здесь можно найти широкий выбор продуктов - от овощей и фруктов до мяса, рыбы и сыров.
РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, как безопасно покупать продукты на рынках.
В ведомстве напоминают, что для всех рынков в Украине действуют единые правила безопасности. Речь идет о Гигиенических требованиях к агропродовольственным рынкам, утвержденных приказом Минагрополитики от 19 апреля 2024 года №1279.
Что запрещено продавать
Согласно требованиям, на рынках категорически запрещено реализовывать продукты, безопасность которых не подтверждена лабораторно.
В частности, не допускается продажа:
- пищевых продуктов без подтверждения пригодности по результатам исследований аккредитованной лабораторией, работающей на рынке;
- продуктов с просроченным сроком годности или датой "употребить до";
- скоропортящихся продуктов без надлежащего холодильного оборудования;
- домашние кондитерские и кулинарные изделия, а также полуфабрикаты из мяса и рыбы (в частности фарш, котлеты, колбасы, холодец);
- домашние мясные, рыбные, молочные, овощные, ягодные и грибные консервы;
- зерновые и крупяные продукты, загрязненные семенами вредных сорняков или лекарственных растений;
- испорченные или загнивающие овощи, фрукты, ягоды и зелень.
На что обращать внимание покупателям
Специалисты призывают потребителей быть внимательными во время покупок. Перед приобретением следует тщательно осматривать внешний вид продуктов, проверять их маркировку и условия хранения.
Соблюдение этих правил должно обеспечить безопасность продуктов, которые продаются на рынках по всей стране.
