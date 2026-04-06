Без домашней консервации и фарша: какие продукты категорически запрещено продавать на рынках

06:40 06.04.2026 Пн
2 мин
Как проверить качество мяса, овощей и молочной продукции?
aimg Татьяна Веремеева
Без домашней консервации и фарша: какие продукты категорически запрещено продавать на рынках Фото: Продажа продуктов на рынке (Getty Images)

Агропродовольственные рынки остаются популярным местом для покупок среди украинцев. Здесь можно найти широкий выбор продуктов - от овощей и фруктов до мяса, рыбы и сыров.

РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, как безопасно покупать продукты на рынках.

В ведомстве напоминают, что для всех рынков в Украине действуют единые правила безопасности. Речь идет о Гигиенических требованиях к агропродовольственным рынкам, утвержденных приказом Минагрополитики от 19 апреля 2024 года №1279.

Что запрещено продавать

Согласно требованиям, на рынках категорически запрещено реализовывать продукты, безопасность которых не подтверждена лабораторно.

В частности, не допускается продажа:

  • пищевых продуктов без подтверждения пригодности по результатам исследований аккредитованной лабораторией, работающей на рынке;
  • продуктов с просроченным сроком годности или датой "употребить до";
  • скоропортящихся продуктов без надлежащего холодильного оборудования;
  • домашние кондитерские и кулинарные изделия, а также полуфабрикаты из мяса и рыбы (в частности фарш, котлеты, колбасы, холодец);
  • домашние мясные, рыбные, молочные, овощные, ягодные и грибные консервы;
  • зерновые и крупяные продукты, загрязненные семенами вредных сорняков или лекарственных растений;
  • испорченные или загнивающие овощи, фрукты, ягоды и зелень.

На что обращать внимание покупателям

Специалисты призывают потребителей быть внимательными во время покупок. Перед приобретением следует тщательно осматривать внешний вид продуктов, проверять их маркировку и условия хранения.

Соблюдение этих правил должно обеспечить безопасность продуктов, которые продаются на рынках по всей стране.

Ранее РБК-Украина писало о рисках покупки сырого мяса в неустановленных местах и правилах безопасности. Украинцев призывают не покупать мясо "с рук", ведь без ветеринарного контроля это может привести к отравлениям. Вместо этого советуют выбирать официальные точки продажи и проверять условия хранения и информацию о продукте.

Третья мировая может начаться внезапно: военный назвал ключевой фактор
