ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Безпечний Великдень: як обрати свіжі яйця до святкового столу та не отруїтися

06:40 03.04.2026 Пт
2 хв
Чому категорично заборонено купувати яйця без маркування?
aimg Тетяна Веремєєва
Безпечний Великдень: як обрати свіжі яйця до святкового столу та не отруїтися Фото: Як безпечно купувати яйця? (freepik.com)

Напередодні Великодня попит на яйця стрімко зростає, але разом із цим - і ризики для здоров’я. Щоб святковий стіл не обернувся проблемами, варто знати прості правила, які допоможуть обрати безпечний продукт.

РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу розповідає, як безпечно купувати яйця.

Читайте також: Весняне зниження цін - під питанням: чому яйця можуть не подешевшати після Великодня

Головне:

  • Місце купівлі: Фахівці радять купувати яйця лише в магазинах або на ринках, де є ветеринарно-санітарний контроль.
  • Шкаралупа: Вона має бути ідеально чистою, без тріщин та будь-яких механічних пошкоджень.
  • Маркування: Кожне яйце або упаковка повинні мати чітку дату пакування або кінцевий термін споживання.
  • Умови: Продукт не повинен знаходитися під прямими сонячними променями; упаковка має бути сухою та цілою.
  • Заборона: Категорично не рекомендується купувати яйця без маркування та з пошкодженою шкаралупою.

Де безпечно купувати яйця

Яйця можуть бути джерелом харчових отруєнь, якщо порушені умови їх виробництва, зберігання або продажу. Тому під час купівлі варто уважно перевіряти продукт і місце, де його продають.

Фахівці радять купувати яйця лише у місцях, де дотримуються санітарних вимог. Зокрема:

  • у торговельних закладах із належними умовами зберігання;
  • на агропродовольчих ринках, де продукція проходить ветеринарно-санітарний контроль.

Водночас від покупки у місцях стихійної торгівлі краще відмовитися, адже там немає контролю за походженням і безпечністю продукту.

На що звертати увагу

Перед покупкою варто перевірити кілька важливих моментів. Шкаралупа має бути чистою, без тріщин і пошкоджень. Маркування - чітким і читабельним, відповідно до вимог законодавства.

Також важливо звертати увагу на умови зберігання. Яйця повинні лежати у чистому місці, без впливу прямих сонячних променів.

Окремо радять перевіряти термін придатності - дату пакування або кінцеву дату споживання, а також стан упаковки, яка має бути чистою і неушкодженою.

Які яйця купувати не варто

Не рекомендується купувати яйця:

  • із пошкодженою шкаралупою;
  • без маркування.

Такі продукти можуть бути небезпечними для здоров’я.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що дотримання простих правил під час купівлі яєць допоможе уникнути харчових отруєнь і захистити здоров’я родини.

Раніше РБК-Україна писало, скільки яєць можна їсти без шкоди для здоров’я. Для більшості людей норма - до 1 яйця на день, але при проблемах із холестерином споживання варто обмежити. Також пояснювали користь яєць і кому їх краще уникати.

Також ми розповідали, які яйця не варто використовувати для фарбування на Великдень, щоб уникнути ризиків для здоров’я.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Держпродспоживслужба Яйця Здоров'я
Новини
Столтенберг зізнався про "здачу" країн Балтії: був готовий на "буферну зону" з Кремлем, - ЗМІ
Столтенберг зізнався про "здачу" країн Балтії: був готовий на "буферну зону" з Кремлем, - ЗМІ
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої