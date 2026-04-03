Безпечний Великдень: як обрати свіжі яйця до святкового столу та не отруїтися

Напередодні Великодня попит на яйця стрімко зростає, але разом із цим - і ризики для здоров’я. Щоб святковий стіл не обернувся проблемами, варто знати прості правила, які допоможуть обрати безпечний продукт.

РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу розповідає, як безпечно купувати яйця.

Головне: Місце купівлі: Фахівці радять купувати яйця лише в магазинах або на ринках, де є ветеринарно-санітарний контроль.

Де безпечно купувати яйця

Яйця можуть бути джерелом харчових отруєнь, якщо порушені умови їх виробництва, зберігання або продажу. Тому під час купівлі варто уважно перевіряти продукт і місце, де його продають.

Фахівці радять купувати яйця лише у місцях, де дотримуються санітарних вимог. Зокрема:

у торговельних закладах із належними умовами зберігання;

на агропродовольчих ринках, де продукція проходить ветеринарно-санітарний контроль.

Водночас від покупки у місцях стихійної торгівлі краще відмовитися, адже там немає контролю за походженням і безпечністю продукту.

На що звертати увагу

Перед покупкою варто перевірити кілька важливих моментів. Шкаралупа має бути чистою, без тріщин і пошкоджень. Маркування - чітким і читабельним, відповідно до вимог законодавства.

Також важливо звертати увагу на умови зберігання. Яйця повинні лежати у чистому місці, без впливу прямих сонячних променів.

Окремо радять перевіряти термін придатності - дату пакування або кінцеву дату споживання, а також стан упаковки, яка має бути чистою і неушкодженою.

Які яйця купувати не варто

Не рекомендується купувати яйця:

із пошкодженою шкаралупою;

без маркування.

Такі продукти можуть бути небезпечними для здоров’я.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що дотримання простих правил під час купівлі яєць допоможе уникнути харчових отруєнь і захистити здоров’я родини.