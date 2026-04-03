Безпечний Великдень: як обрати свіжі яйця до святкового столу та не отруїтися
Напередодні Великодня попит на яйця стрімко зростає, але разом із цим - і ризики для здоров’я. Щоб святковий стіл не обернувся проблемами, варто знати прості правила, які допоможуть обрати безпечний продукт.
РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу розповідає, як безпечно купувати яйця.
Головне:
- Місце купівлі: Фахівці радять купувати яйця лише в магазинах або на ринках, де є ветеринарно-санітарний контроль.
- Шкаралупа: Вона має бути ідеально чистою, без тріщин та будь-яких механічних пошкоджень.
- Маркування: Кожне яйце або упаковка повинні мати чітку дату пакування або кінцевий термін споживання.
- Умови: Продукт не повинен знаходитися під прямими сонячними променями; упаковка має бути сухою та цілою.
- Заборона: Категорично не рекомендується купувати яйця без маркування та з пошкодженою шкаралупою.
Де безпечно купувати яйця
Яйця можуть бути джерелом харчових отруєнь, якщо порушені умови їх виробництва, зберігання або продажу. Тому під час купівлі варто уважно перевіряти продукт і місце, де його продають.
Фахівці радять купувати яйця лише у місцях, де дотримуються санітарних вимог. Зокрема:
- у торговельних закладах із належними умовами зберігання;
- на агропродовольчих ринках, де продукція проходить ветеринарно-санітарний контроль.
Водночас від покупки у місцях стихійної торгівлі краще відмовитися, адже там немає контролю за походженням і безпечністю продукту.
На що звертати увагу
Перед покупкою варто перевірити кілька важливих моментів. Шкаралупа має бути чистою, без тріщин і пошкоджень. Маркування - чітким і читабельним, відповідно до вимог законодавства.
Також важливо звертати увагу на умови зберігання. Яйця повинні лежати у чистому місці, без впливу прямих сонячних променів.
Окремо радять перевіряти термін придатності - дату пакування або кінцеву дату споживання, а також стан упаковки, яка має бути чистою і неушкодженою.
Які яйця купувати не варто
Не рекомендується купувати яйця:
- із пошкодженою шкаралупою;
- без маркування.
Такі продукти можуть бути небезпечними для здоров’я.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що дотримання простих правил під час купівлі яєць допоможе уникнути харчових отруєнь і захистити здоров’я родини.
Раніше РБК-Україна писало, скільки яєць можна їсти без шкоди для здоров’я. Для більшості людей норма - до 1 яйця на день, але при проблемах із холестерином споживання варто обмежити. Також пояснювали користь яєць і кому їх краще уникати.
Також ми розповідали, які яйця не варто використовувати для фарбування на Великдень, щоб уникнути ризиків для здоров’я.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.