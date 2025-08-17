Домашній "Живчик" з яблук без хімії та консервантів: легкий рецепт

Живчик з яблук: простий рецепт

Інгредієнти:

яблука - 2 відра (по 10 л)

лимонна кислота - 1 ч. л

цукор - 500-900 г

Спосіб приготування

Спочатку яблука потрібно помити та нарізати на невеликі шматочки. Від шкірки очищати не потрібно. Можна використовувати будь-які яблука, але найкраще підійдуть кисло-солодкі сорти.

Живчик з яблук (фото: кадр з відео)

Пересипте яблука у велику каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та залиште настоятись до повного охолодження.

Потім перецідіть яблука через сито.

Приготування Живчику з яблук (фото: кадр з відео)

Всипте у сік пів кілограма цукру та лимонну кислоту. Кількість варто регулювати на свій смак.

Сік поставте на вогонь та лише доведіть до кипіння.

Гарячий "Живчик" розлийте по стерилізованих банках та закрийте. Банки переверніть, закутайте у покривало та залиште до повного охолодження.

Живчик з яблук (фото: кадр з відео)