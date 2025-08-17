Домашній "Живчик" з яблук без хімії та консервантів: легкий рецепт

"Живчик" із яблук - це натуральна альтернатива магазинним газованим напоям, яка зберігає смак літа у кожній баночці. Простий рецепт дозволить запастися вітамінним напоєм на всю зиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку яблука потрібно помити та нарізати на невеликі шматочки. Від шкірки очищати не потрібно. Можна використовувати будь-які яблука, але найкраще підійдуть кисло-солодкі сорти.
Пересипте яблука у велику каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та залиште настоятись до повного охолодження.
Потім перецідіть яблука через сито.
Всипте у сік пів кілограма цукру та лимонну кислоту. Кількість варто регулювати на свій смак.
Сік поставте на вогонь та лише доведіть до кипіння.
Гарячий "Живчик" розлийте по стерилізованих банках та закрийте. Банки переверніть, закутайте у покривало та залиште до повного охолодження.
