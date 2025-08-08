Не домашній улюбленець. За яких тварин в Україні можуть оштрафувати і навіть посадити

В Україні існує офіційний список тварин, яких заборонено утримувати в домашніх умовах. Причини - безпека людей, гуманне поводження з дикими видами та відповідність нормам законодавства.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законодавство.
Згідно з чинними правилами, не можна тримати вдома:
Ці тварини можуть бути агресивними, непередбачуваними або потребують умов, які неможливо забезпечити в типовій квартирі.
Наголосимо, що деякі тварини офіційно не під забороною, але їх утримання вдома має певні застереження:
Якщо ж тварину виловили в дикій природі, навіть нешкідливу на вигляд, її утримання - протизаконне.
Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє:
Порушення можуть каратись штрафами до 5100 грн. У разі загибелі тварини - можливе навіть позбавлення волі до 3 років.
Стаття 89 Кодексу України про адмінправопорушення за порушення передбачає:
Якщо йдеться про вид із Червоної книги або жорстоке поводження - можливе відкриття кримінального провадження за статтею 299 ККУ. Санкції - до 8 років позбавлення волі, штраф до 17 000 гривень або громадські роботи.
Перед тим як заводити екзотичну тварину, варто переглянути перелік заборонених видів (наказ Міндовкілля №541) та проконсультуватися з юристом або ветеринаром.
Читайте також про те, як рятували тварин після ракетного удару по Києві 31 липня.
Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" спростила правила перевезення тварин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.