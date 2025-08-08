Не домашний любимец. За каких животных в Украине могут оштрафовать и даже посадить

В Украине существует официальный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Причины - безопасность людей, гуманное обращение с дикими видами и соответствие нормам законодательства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законодательство.
Согласно действующим правилам, нельзя держать дома:
Эти животные могут быть агрессивными, непредсказуемыми или требуют условий, которые невозможно обеспечить в типичной квартире.
Подчеркнем, что некоторые животные официально не под запретом, но их содержания дома имеет определенные оговорки:
Если же животное выловили в дикой природе, даже безобидное на вид, его содержание - противозаконно.
Закон "О защите животных от жестокого обращения" запрещает:
Нарушения могут наказываться штрафами до 5100 грн. В случае гибели животного - возможно даже лишение свободы до 3 лет.
Статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение предусматривает:
Если речь идет о виде из Красной книги или жестоком обращении - возможно открытие уголовного производства по статье 299 УКУ. Санкции - до 8 лет лишения свободы, штраф до 17 000 гривен или общественные работы.
Перед тем как заводить экзотическое животное, стоит пересмотреть перечень запрещенных видов (приказ Минприроды №541) и проконсультироваться с юристом или ветеринаром.
