UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Домашній соус "Сацебелі" до м'яса та овочів: з'їдається першим

Рецепт смачного соусу "Сацебелі" на зиму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сацебелі - традиційний грузинський соус на основі томатів і спецій. Його легко заготовити на зиму, щоб мати під рукою універсальну приправу до м’яса, риби чи овочів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.

Рецепт соусу "Сацебелі"

На 4 банки по 0,5 л необхідні такі інгредієнти:

  • помідори - 2,5 кг
  • червоний перець - 0,5 кг
  • гострий перець - 1 шт.
  • петрушка - 50 г
  • кінза - 50 г
  • сіль - 30 г
  • цукор - 40 г
  • оцет - 80 мл
  • часник - 2 головки
  • коріандр мелений - 10 г

Легкий спосіб приготування

Помідори потрібно очистити від шкіри та нарізати разом з перцем довільними шматочками. Масу перебиваємо блендером, щоб вийшло пюре.

Гострий перець та часник почистіть і наріжте. Теж саме зробіть з петрушкою. Відправляємо це все в чашу блендера та перебиваємо.

Суміш помідорів і перцю доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор та варимо 30 хв. Тоді додаємо перемелену гостру суміш, коріандр і варимо ще 5 хв.

Наливаємо оцет і готуємо ще 1 хв. Далі гарячий соус наливаємо у чисті стерилізовані банки, герметично закручуємо, перевертаємо, накриваємо покривалом і залишаємо до повного остигання.

Рецепт соусу "Сацебелі" (фото: кадр з відео)

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиСоус