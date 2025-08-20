Домашний соус "Сацебели" к мясу и овощам: съедается первым

Сацебели - традиционный грузинский соус на основе томатов и специй. Его легко заготовить на зиму, чтобы иметь под рукой универсальную приправу к мясу, рыбе или овощам.
На 4 банки по 0,5 л необходимы такие ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Помидоры нужно очистить от кожицы и нарезать вместе с перцем произвольными кусочками. Массу перебиваем блендером, чтобы получилось пюре.
Острый перец и чеснок почистите и нарежьте. Тоже сделайте с петрушкой. Отправляем это все в чашу блендера и перебиваем.
Смесь помидоров и перца доводим до кипения, добавляем соль, сахар и варим 30 мин. Тогда добавляем перемолотую острую смесь, кориандр и варим еще 5 мин.
Наливаем уксус и готовим еще 1 мин. Далее горячий соус наливаем в чистые стерилизованные банки, герметично закручиваем, переворачиваем, накрываем покрывалом и оставляем до полного остывания.
