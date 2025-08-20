RU

Домашний соус "Сацебели" к мясу и овощам: съедается первым

Рецепт вкусного соуса "Сацебели" на зиму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сацебели - традиционный грузинский соус на основе томатов и специй. Его легко заготовить на зиму, чтобы иметь под рукой универсальную приправу к мясу, рыбе или овощам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.

Рецепт соуса "Сацебели"

На 4 банки по 0,5 л необходимы такие ингредиенты:

  • помидоры - 2,5 кг
  • красный перец - 0,5 кг
  • острый перец - 1 шт.
  • петрушка - 50 г
  • кинза - 50 г
  • соль - 30 г
  • сахар - 40 г
  • уксус - 80 мл
  • чеснок - 2 головки
  • кориандр молотый - 10 г

Легкий способ приготовления

Помидоры нужно очистить от кожицы и нарезать вместе с перцем произвольными кусочками. Массу перебиваем блендером, чтобы получилось пюре.

Острый перец и чеснок почистите и нарежьте. Тоже сделайте с петрушкой. Отправляем это все в чашу блендера и перебиваем.

Смесь помидоров и перца доводим до кипения, добавляем соль, сахар и варим 30 мин. Тогда добавляем перемолотую острую смесь, кориандр и варим еще 5 мин.

Наливаем уксус и готовим еще 1 мин. Далее горячий соус наливаем в чистые стерилизованные банки, герметично закручиваем, переворачиваем, накрываем покрывалом и оставляем до полного остывания.

Рецепт соуса "Сацебели" (фото: кадр из видео)

 

