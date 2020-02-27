Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса

Промежуточными животными-носителями коронавируса могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Также исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

"Согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий на границе для предотвращения коронавируса.

Также Минздрав опубликовал рекомендации для защиты от коронавируса. Для защиты от коронавируса украинцам советуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем.

Добавим, на границе с Венгрией начался температурный скрининг людей, которые едут в Украину.