Домашнее задание: как Кабмин и Верховная рада справились с поручениями Зеленского

Фото: Виталий Носач (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский в начале сентября поставил правительству, парламенту и правоохранительным органам пару десятков задач, установив четкие сроки для их выполнения. Большинство поручений касаются разработки и принятия законопроектов из экономической сферы, несмотря на то, что, согласно Конституции, ответственность президента ограничивается обороной и внешней политикой.

Чтобы уложиться в отведенный дедлайн, парламент работал в ускоренном режиме. Но и это не помогло президентской фракции "Слуга народа" выполнить задания от Зеленского на 100%. О том, как Кабмин и Рада справились с поручениями президента – в материале РБК-Украина.

Кабинет министров в воскресенье утвердил программу действий на следующие пять лет. Параллельно члены правительства согласовали перечень законопроектов, которые в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Верховной рады.

В их числе – легализация игорного бизнеса и добычи янтаря. Эти два документа наряду с еще парой десятков президент поручил правительству разработать, а парламенту принять, на расширенном совещании в начале сентября.

Срок для выполнения свыше десяти поставленных задач истекает уже сегодня, 1 октября. И все они по большей части касаются экономического блока. Более того, 20 сентября президент издал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции", содержащий большинство заданий, розданных Кабмину.

Такие поручения могли бы показаться парадоксальными в парламентско-президентском государстве, где законодательная ветвь власти имеет более широкие полномочия. Не говоря уже о том, что, согласно украинской Конституции, экономическая политика – прерогатива правительства. Но в условиях Украины, фактически дрейфующей к президентскому устройству, это представляется как нечто само собой разумеющееся.

Публично раздавая указания Раде и Кабмину, в глазах украинцев Зеленский лишь закрепляет за собой собирательный образ власти. А потому, ассоциируясь со всеми положительным реформами в стране, президент также рискует стать главным объектом недовольства за недоработки или ошибки правительства, парламента и даже местных властей.

Закрыть гештальт

Законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря Кабинет министров внес в Раду за день до дедлайна, обозначенного президентом.

В правительстве планируют установить специальные игорные зоны для деятельности казино и залов игровых автоматов. Разместить казино можно будет на территории пятизвездочных гостиниц, тогда как залы игровых автоматов – в отелях категории от "трех" звезд и выше, рассказали в Минфине.

За счет легализации игорного бизнеса в Кабмине рассчитывают получить примерно 2-2,5 млрд грн гривен в бюджет и до одного процента роста ВВП, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "Точные расчеты мы сможем предоставить тогда, когда будет известна финальная версия законопроекта", – пообещал глава правительства.

Что касается законопроекта о янтаре, то в правительстве хотят, во-первых, криминализировать нелегальный вывоз необработанного камня из Украины, запретив его экспорт. И, во-вторых, упростить процедуру получения официальных разрешений для добычи на территориях, затронутых нелегальными добытчиками, при условии последующей рекультивации земель.

В Раде уже есть законопроект, усиливающий уголовную ответственность за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу. Его зарегистрировал сам Зеленский еще 4 сентября, спустя два дня после того, как призвал правительство законодательно урегулировать проблему добычи янтаря.

Документ предусматривает штраф или ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет за незаконную добычу ископаемого. За реализацию, приобретение, хранение, передачу, перевозку или переработку незаконно добытого янтаря может грозить тюрьма на срок от 3 до 6 лет.

Если Верховная рада примет законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря ко второму чтению государственного бюджета на 2020 год, то это даст дополнительный ресурс на образование, здравоохранение и другие важные сферы, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Проект госбюджета на следующий год Кабмин внес в парламент 15 сентября. Это также было среди заданий, которые раздал Зеленский во время совещания 2 сентября. Однако дата 15 сентября – никак не личная прихоть президента, а крайний срок, предусмотренный законом, и в последние годы правительство придерживалось этого дедлайна.

В числе поручений президента, выполненных Кабинетом министров – внесение до 1 октября на рассмотрение парламента законопроекта "О рынке земель сельскохозяйственного назначения", отменяющего мораторий на продажу сельхозугодий. Его правительство зарегистрировало еще 25 сентября.

Согласно документу, запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года, а покупать такие участки смогут только украинские граждане и компании, а также территориальные общины и государство. Иностранцы смогут лишь унаследовать землю, но в течение года должны будут ее продать.

Совокупная площадь сельскохозземель, находящихся в собственности одного лица, с учетом связанных с ним лиц, не должна превышать 15% земель в пределах одной области и 0,5% – в пределах всей страны, следует из законопроекта.

Граждане, имеющие право постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения такими участками, получат право на их выкуп с рассрочкой платежа до пяти лет без проведения торгов.

Дальше дело за парламентом, которому, если следовать срокам, очертанным Зеленским, предстоит принять этот законопроект до 1 декабря 2019 года.

Среди задач, полученных парламентом – дать старт реформированию финансового сектора, приняв закон о "сплите" до 1 октября 2019 года. Он предусматривает разделение функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком. Рада поддержала этот документ в первом чтении и в целом еще 12 сентября. Принятие закона было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Кроме того, до 1 октября президент поручил Верховной раде подготовить и зарегистрировать законопроект о Службе финансовых расследований (СФР). Новый орган должен заменить налоговую милицию и забрать у других силовиков следствие по налоговым преступлениям. Принять документ парламент также должен до 1 декабря 2019 года.

Сейчас в Раде есть уже два варианта законопроекта. Один – № 1208 о Бюро финансовых расследований – глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") внес еще 30 августа.

И второй, альтернативный № 1208-2 – был зарегестрирован 18 сентября членами президентской фракции Ольгой Василевской-Смаглюк и главой правоохранительного комитета Денисом Монастырским.

"Хвосты" парламента

Еще пять законопроектов, которые Зеленский поручил принять парламенту, пока проголосованы только за основу. Памятуя скандал после утверждения закона об импичменте одним чтением, в "Слуге народа" не решились принимать и эти документы одним махом. Потому, работая в ускоренном режиме и сокращая сроки на подготовку документов ко второму чтению, народные депутаты не смогли уложиться в дедлайн.

Один из этих законопроектов – №1054-1, отменяющий перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, Рада приняла в первом чтении 13 сентября.

До 20 сентября, последней пленарной пятницы, депутаты еще могли вносить поправки ко второму чтению ввиду сокращения процедуры. Если профильный комитет по вопросам экономического развития успеет на днях рассмотреть этот законопроект, то депутаты смогут принять его уже на текущей неделе.

Такая же ситуация с законопроектом о концессии №1046, позволяющим привлекать частные компании к управлению государственными объектами, а также законопроектом №1055-1, который упрощает и сокращает процедуру аренды государственного и коммунального имущества.

Их парламент принял за основу 13 сентября, сократив сроки на подготовку ко второму чтению. Финальные голосования за них могут состояться уже на этой пленарной неделе.

Есть еще два документа, которые вопреки поручению Зеленского Рада не успела принять в целом до 1 октября – № 1056-1 и №1048. Оба были проголосованы за основу 12 сентября.

Цель законопроекта № 1056-1 о защите прав собственности — противодействие рейдерству, устранение пробелов в системе государственной регистрации прав собственности, а также борьба с "черными регистраторами", указано в пояснительной записке к документу. Последний срок для внесения поправок ко второму чтению истек 19 сентября.

Законопроект №1048 вводит институт уполномоченного экономического оператора (АЭО). Это – один из шагов к сближению таможенного законодательства Украины с Евросоюзом, что является условием Ассоциации с ЕС. Возможность вносить поправки к документу закончилась 26 сентября, поскольку народные депутаты не стали сокращать сроки на его подготовку ко второму чтению.