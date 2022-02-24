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Должны все встать против российского вторжения, - Столтенберг

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 13:48
Должны все встать против российского вторжения, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО выразило поддержку Украине. Заявило о высокой цене для агрессора и призвало всех противостоять его вторжению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, Российская Федерация заплатит высокую цену за полномасштабное вторжение на территорию Украины. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз накладывают на агрессора суровые санкции.

"НАТО поддерживает Украину, мы подчеркиваем, что Российская Федерация заплатит высокую цену за вторжение в Украину. И ЕС и США накладывают серьезные санкции и мы будем следовать этому пути. Все члены НАТО поддерживали Украину. Я должен признать, что мы все должны стать сейчас против российского вторжения. Мы хотим, чтобы вы услышали, что никогда мы не пристанем на то, что Россия захватит Украину”, - заявил генсек НАТО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Между тем Россия назвала условия прекращения полномасштабной войны.

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Йенс Столтенберг НАТО
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