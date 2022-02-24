Должны все встать против российского вторжения, - Столтенберг
НАТО выразило поддержку Украине. Заявило о высокой цене для агрессора и призвало всех противостоять его вторжению.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По словам Столтенберга, Российская Федерация заплатит высокую цену за полномасштабное вторжение на территорию Украины. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз накладывают на агрессора суровые санкции.
"НАТО поддерживает Украину, мы подчеркиваем, что Российская Федерация заплатит высокую цену за вторжение в Украину. И ЕС и США накладывают серьезные санкции и мы будем следовать этому пути. Все члены НАТО поддерживали Украину. Я должен признать, что мы все должны стать сейчас против российского вторжения. Мы хотим, чтобы вы услышали, что никогда мы не пристанем на то, что Россия захватит Украину”, - заявил генсек НАТО.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.
Между тем Россия назвала условия прекращения полномасштабной войны.