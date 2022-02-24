Маємо всі стати проти російського вторгнення,- Столтенберг
НАТО висловило підтримку Україні. Заявило про високу ціну для агресора й закликало усіх протистояти його вторгненню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
За словами Столтенберга, Російська Федерація заплатить високу ціну за повномасштабне вторгнення на територію України. Сполучені Штати Америки та Європейський союз накладають на агресора сурові санкції.
"НАТО підтримує Україну, ми наголошуємо, що Російська Федерація заплатить високу ціну за вторгнення в Україну. І ЄС і США накладають серйозні санкції й ми будемо слідувати цьому шляху. Всі члени НАТО підтримували Україну. Я маю визнати, що ми всі маємо стати зараз проти російського вторгнення. Ми хочемо, щоб ви почули, що ніколи ми не пристанемо на те, що Росія захопить Україну”, - заявив генсек НАТО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Тим часом Росія назвала умови припинення повномасштабної війни.