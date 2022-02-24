Маємо всі стати проти російського вторгнення,- Столтенберг

За словами Столтенберга, Російська Федерація заплатить високу ціну за повномасштабне вторгнення на територію України. Сполучені Штати Америки та Європейський союз накладають на агресора сурові санкції.

"НАТО підтримує Україну, ми наголошуємо, що Російська Федерація заплатить високу ціну за вторгнення в Україну. І ЄС і США накладають серйозні санкції й ми будемо слідувати цьому шляху. Всі члени НАТО підтримували Україну. Я маю визнати, що ми всі маємо стати зараз проти російського вторгнення. Ми хочемо, щоб ви почули, що ніколи ми не пристанемо на те, що Росія захопить Україну”, - заявив генсек НАТО.