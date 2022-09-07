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Должны были обеспечивать оккупантов топливом: в АРМА передали вагоны-цистерны Беларуси

Фото: в АРМА передали вагоны-цистерны Беларуси (t.me/pgo_gov_ua/5641)
Автор: Сергей Пышкин

В АРМА были переданы белорусские вагоны-цистерны, которые завезли накануне войны и которые должны были обеспечивать оккупантов топливом в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Всего было передано 50 единиц железнодорожных вагонов-цистерн.

Согласно данным следствия, накануне полномасштабного вторжения России, белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из России дизельного топлива в вагонах-цистернах.

"Это топливо предназначалось для заправки военной техники российской армии после ее вторжения через северные границы нашей страны", - добавляет Офис генерального прокурора.

Уже 23 февраля вагоны-цистерны пересекли украинско-белорусскую границу, а 26 февраля - эшелон с топливом для колонн российских войск, который прибыл к станции "Низевка", был уничтожен нашими военными.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в управление АРМА передали активы арестованной компании по производству бытовой техники, владельцем которой является российский олигарх из близкого окружения диктатора Владимира Путина.

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