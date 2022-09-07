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Повинні були забезпечувати окупантів паливом: в АРМА передали вагони-цистерни Білорусі

Фото: в АРМА передали вагони-цистерни Білорусі (t.me/pgo_gov_ua/5641)
Автор: Сергій Пишкін

В АРМА були передані білоруські вагони-цистерни, які завезли напередодні війни і які повинні були забезпечувати окупантів паливом в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Загалом було передано 50 одиниць залізничних вагонів-цистерн.

Згідно з даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Росії, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з Росії дизельного палива у вагонах-цистернах.

"Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни", - додає Офісу генерального прокурора.

Вже 23 лютого вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон, а 26 лютого - ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув до станції "Низівка", був знищений нашими військовими.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в управління АРМА передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення диктатора Володимира Путіна.

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