Принадлежит олигарху из окружения Путина. В АРМА передали капитал компании на 2 млрд гривен

В управление АРМА передали активы арестованной компании по производству бытовой техники, владельцем которой является российский олигарх из близкого окружения диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Telegram .

Речь идет о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии. Ее владельцем является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия".

Так, в управление государства перешли:

корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд гривен;

готовая продукция и сырье стоимостью более 500 млн гривен, которые находились на складах.

Следствие установило, что топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности. После начала войны они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника.

В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что товар хотели вывести под сим

"Благодаря вмешательству СБУ схема была разоблачена и остановлена. Арест активов производился в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Фото: в АРМА передали капитал компании на 2 млрд гривен (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в управление АРМА передали арестованные корпоративные права обществ на более 350 млн гривен. Среди которых один из крупнейших ТРЦ в Киеве.

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