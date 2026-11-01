Долю України не можна вирішувати без її участі, - Зеленський

За словами глави держави, будь-які угоди для завершення війни мають досягатися виключно за столом переговорів, де присутні безпосередні сторони конфлікту.

"Це неможливо. Ви не можете вирішити долю України без України. Це було б несправедливо і ні до чого не призвело б. Нелогічно вести переговори щодо долі країни без присутності самої країни", - наголосив Зеленський.

Він додав, що подібні спроби вже робилися раніше іншими лідерами, проте жодних результатів вони не досягли.

Президент також нагадав про неспроможність Росії досягти своїх початкових військових цілей, попри її статус великої держави та плани завоювати Україну за кілька днів.

"Росія, наприклад, вважала себе великою і казала, що завоює Україну за три дні. Зараз ми вступаємо у п'ятий рік війни. Протягом п'яти років Росія не може завоювати Україна", - підкреслив український лідер.

Зеленський резюмував, що жодні сторонні держави не мають права обговорювати критичні питання суверенітету, які стосуються виключно внутрішніх справ незалежної України.