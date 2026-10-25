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У Кремлі заявили про початок підготовки до зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

13:29 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Кремлі заявили про початок підготовки до зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна Фото: Дональд Трамп, Володимир Путін та Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
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Підготовка до тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна вже розпочалася.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, якого цитують російські ЗМІ.

"Організаційна підготовка до тристороннього саміту Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа вже розпочалася. Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до проведення зустрічі", - сказав Ушаков.

Він також заявив, що можливість візиту Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежатиме від результатів саміту АТЕС 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

"Поки що обговорюємо листопадовий саміт у Шеньчжені, але запрошення на саміт G20 ми отримали", - додав помічник Путіна.

На запитання, чи багато чого залежатиме від успіху цього саміту, Ушаков відповів ствердно: "Звісно. Але я й кажу: спочатку буде листопад, а потім - грудень".

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявляли, що очікувана тристороння зустріч російського диктатора Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на саміті АТЕС у Шеньчжені не дозволить повністю врегулювати війну в Україні.

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Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай Кремль Сі Цзіньпін Дональд Трамп Юрий Ушаков
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