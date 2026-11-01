Судьбу Украины нельзя решать без ее участия, - Зеленский

По словам главы государства, любые соглашения по завершению войны должны достигаться исключительно за столом переговоров, где присутствуют непосредственные стороны конфликта.

"Это невозможно. Вы не можете решить судьбу Украины без Украины. Это было бы несправедливо и ни к чему не привело бы. Нелогично вести переговоры по судьбе страны без присутствия самой страны", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что подобные попытки уже предпринимались ранее другими лидерами, однако никаких результатов они не добились.

Президент также напомнил о несостоятельности России достичь своих первоначальных военных целей, несмотря на ее статус великого государства и планы завоевать Украину через несколько дней.

"Россия, например, считала себя великой и говорила, что завоюет Украину за три дня. Сейчас мы вступаем в пятый год войны. В течение пяти лет Россия не может завоевать Украину", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский резюмировал, что никакие посторонние государства не имеют права обсуждать критические вопросы суверенитета, касающиеся исключительно внутренних дел независимой Украины.