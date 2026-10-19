У Китаї відповіли, чи готується зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

У Пекіні не підтвердили, що готується зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна і глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральне консульство Китайської Народної Республіки в Сонгкхлі.

Речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу відповіла на прохання прокоментувати таку зустріч.

"Стосовно цього питання у мене поки немає інформації, яку я могла б надати", - заявила Мао Нін.

Що відомо про ідею зустрічі трьох лідерів

За даними ЗМІ, глава Кремля Володимир Путін 9 жовтня під час телефонної розмови з Трампом запропонував провести зустріч на полях саміту АТЕС. Це форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який заплановано на 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

Путін хотів, щоб у розмові взяв участь і Сі Цзіньпін - щоб обговорити завершення війни в Україні.

Станом на середину жовтня чіткої згоди Вашингтона і Пекіна чи остаточного рішення немає.

Нагадаємо, за даними WSJ, у Кремлі допустили можливість зустрічі глави Кремля, Трампа і Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що всі три сторони визнають таку можливість, але чіткого розуміння щодо її проведення і порядку денного поки немає.