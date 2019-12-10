НБУ изменил порядок выпуска и использования платежных карточек

Новый порядок учитывает международную практику проведения расчетов
Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием. О цеп сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику расчетов с использованием электронных платежных средств.
В частности, НБУ:
уточнил требования по:
"Национальный банк ожидает, что введение таких требований побуждает банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей, будет способстовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские банки по состоянию на 1 октября 2019 года эмитировали 64,7 млн штук платежных карт, что на 9,0% больше, чем на начало года. По данным НБУ, 60% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых с начала года увеличилась на 6,0% и составила 39,1 млн штук. На каждого украинца в возрасте старше 18 лет приходится 1,1 активных платежных карт.
Как сообщало РБК-Украина, владельцы платежных карт украинских банков по 2018 год сделали 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.