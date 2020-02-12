Частка безготівкових операцій з платіжними картками перевищила 50%

Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Частка зняття грошей з банкомату знижується, хоча ця операція залишається популярною

Частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за 2019 рік зросла на 5,2 в.п. з 45,1% до 50,3%. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, п’ять років тому цей показник становив лише 25%.

Розподіл безготівкових операцій за видами операцій свідчить, що у минулому році найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах - 51,2%, за обсягами - домінували перекази з картки на картку - 42,4%.

Загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн. Порівняно з 2018 роком кількість зазначених операцій зросла на 29,2%, а сума - на 24,3%. За кількістю операцій переважали безготівкові 4 167,1 млн шт. (82,4%), тобто вісім із десяти операцій із платіжними картками були безготівковими.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року Національний банк України (НБУ) змінив порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їхнім використанням.

Як повідомляло РБК-Україна, власники платіжних карт українських банків за 2018 рік зробили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% і склав майже 2 877 млрд грн.