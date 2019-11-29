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Доля безналичных операций с платежными картами приблизилась к 50%

Новости » Экономика     29.11.2019 - 13:16
Доля безналичных операций с платежными картами приблизилась к 50%
Фото: банкомат (пресс-служба НБУ)

Украинцы снимают в банкоматах только половину денег

Доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 9 месяцев 2019 года выросла на 4,7% до 49,7%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, объем безналичных операций составил 1282,6 млрд грн, операций по снятию денег в банкоматах - 1300,1 млрд грн.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма операций выросла на 27% до 2 582,7 млрд грн.

Доля безналичных операций с платежными картами приблизилась к 50%

Распределение безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 9 месяцев 2019 года свидетельствует, что на по объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту - 41% (на 529,9 млрд грн).

Доля безналичных операций с платежными картами приблизилась к 50%

Напомним, украинские банки по состоянию на 1 октября 2019 года эмитировали 64,7 млн штук платежных карт, что на 9,0% больше, чем на начало года. По данным НБУ, 60% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых с начала года увеличилось на 6,0% и составило 39,1 млн штук. На каждого украинца в возрасте свыше 18 лет приходится 1,1 активных платежных карт.

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков по 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.

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