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НБУ назвал количество платежных карт на каждого украинца

Новости » Экономика    22.08.2019 - 16:29
НБУ назвал количество платежных карт на каждого украинца
Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Платежная карта есть почти у каждого

Украинские банки по состоянию на 1 июля 2019 года эмитировали 63,2 млн шт. платежных карт, что на 6,0% больше, чем на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, 60% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых за год увеличилось на 3,0% и составило 38,1 млн шт.

Количество держателей платежных карт достигло 42,6 млн человек. Таким образом, количество платежных карточек в обращении на одного держателя в среднем составляло 1,5 шт., активных - 0,9 шт.

В разрезе карточных платежных систем количество карточек в платежной системе MasterCard составило 45,4 млн шт. (71,8% от их общего количества), в Visa - 17,1 млн шт. (27,1%), в НПС "ПРОСТІР" - 0,6 млн шт. (1,0%), в других - 0,1%.

НБУ назвал количество платежных карт на каждого украинца

Как сообщало РБК-Украина, Киев является лидером по среднему количеству активных платежных карт на одного жителя в Украине. По данным НБУ, по Украине этот показатель составляет в среднем одну карточку, а в Киеве вдвое больше - две активные карточки на одного киевлянина.

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков за 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.

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