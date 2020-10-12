Доллар падет четвертый день подряд: НБУ установил курс на понедельник

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне: 28,2098 гривен за 1 доллар (-0,0738 грн). При этом курс доллара на 9 октября составляет 28,2836 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается четвертый день подряд после длительного роста.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,34 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 октября справочный курс на уровне 28,21 грн/доллар, снизив его по сравнению с 8 октября (28,28 грн/доллар).

Как сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, на межбанковском валютном рынке Украины продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. Однако его объем сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.