Долар впаде четвертий день поспіль: НБУ встановив курс на понеділок

Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2098 гривень за 1 долар (-0,0738 грн). При цьому курс долара на 9 жовтня становить 28,2836 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується четвертий день поспіль після тривалого зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,34 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 жовтня довідковий курс на рівні 28,21 грн/долар, знизивши його порівняно з 8 жовтня (28,28 грн/долар).

Як повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, на міжбанківському валютному ринку України продовжує спостерігатися переважання попиту над пропозицією валюти. Однак його обсяг скоротився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем - до 207 до 114 млн доларів.