ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Дефицит валюты на межбанке сократился вдвое

Киев, Четверг 08 октября 2020 17:56
Дефицит валюты на межбанке сократился вдвое
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Данилишин обнародовал оперативные данные о ситуации на рынке

На межбанковском валютном рынке Украины продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. Однако его объем сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, около половины избыточного спроса на иностранную валюту (58 млн долларов) обеспечивают операции клиентов банков на условиях "форвард".

Глава Совета НБУ также сообщил, что объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за прошедшую неделю сократился на 1,9 млрд грн (2,3% или 68 млн долларов в долларовом эквиваленте), "что свидетельствует об ускорении выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте".

Напомним, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позднее, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что предложение валюты от экспорта осенью должна вырасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на -2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов. Таким образом, месячное падение резервов стало крупнейшим в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс доллараНациональный банк Украинывалюта
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь