Дефицит валюты на межбанке сократился вдвое

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данилишин обнародовал оперативные данные о ситуации на рынке

На межбанковском валютном рынке Украины продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. Однако его объем сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, около половины избыточного спроса на иностранную валюту (58 млн долларов) обеспечивают операции клиентов банков на условиях "форвард".

Глава Совета НБУ также сообщил, что объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за прошедшую неделю сократился на 1,9 млрд грн (2,3% или 68 млн долларов в долларовом эквиваленте), "что свидетельствует об ускорении выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте".

Напомним, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позднее, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что предложение валюты от экспорта осенью должна вырасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на -2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов. Таким образом, месячное падение резервов стало крупнейшим в 2020 году.