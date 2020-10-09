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Межбанк открылся ростом курса доллара после падения накануне

Киев, Пятница 09 октября 2020 10:19
Межбанк открылся ростом курса доллара после падения накануне
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,34 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2200 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,2346 - 33,2700 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3666 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара после падения накануне

Отметим, 7 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2150 - 28,2350 грн/доллар, евро 33,1328 - 33,1563 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 28,2836 гривен за 1 доллар (-0,0404 грн). При этом курс доллара на 9 октября составляет 28,3240 гривен за 1 доллар

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после длительного роста.

Как сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, на межбанковском валютном рынке Украины продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. Однако его объем сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.

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