НБУ снизил официальный курс доллара на 8 октября

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар падает после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 28,3240 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 7 октября составляет 28,3639 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после длительного роста.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,36 гривен за доллар, курс в покупке до 28,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,33 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 октября справочный курс на уровне 28,40 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 октября (28,34 грн/доллар).

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% до 26,5 млрд долларов.