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Доллар на межбанке стабилизировался под конец недели

Автор: РБК-Украина

На закрытии межбанка 9 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился и составил 27,33 гривен, в продаже - 27,30 гривен. Курс евро в продаже поднялся всего на две копейки - до 32,42 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги завершились в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3887 - 32,4243 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3674 грн/рубль.

Напомним, 8 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3723 - 32,4079 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на начало следующей недели поднял официальный курс до 27,32 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составлял: 27,2862 гривен за 1 доллар.

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