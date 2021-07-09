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Без резких колебаний: курс доллара немного вырос перед выходными

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Киев, Пятница 09 июля 2021 16:25
Без резких колебаний: курс доллара немного вырос перед выходными Фото: курс доллара вырос до 27,32 гривен (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2021 года поднял официальный курс до 27,32 гривен за доллар. Это почти на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составлял: 27,2862 гривен за 1 доллар.

Без резких колебаний: курс доллара немного вырос перед выходными

Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, следующая неделя начнется с официального курса на отметках около 27,30 гривен за доллар, возле которых он находился в течение последних дней без резких колебаний.

Без резких колебаний: курс доллара немного вырос перед выходными

Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Сегодня на открытии межбанка курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии опустился на две копейки - до 27,31 гривен за доллар, в покупке - до 27,29 гривен за доллар. Менее чем за час до его закрытия доллар продается за 27,33 гривен.

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