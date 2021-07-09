Без резких колебаний: курс доллара немного вырос перед выходными
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2021 года поднял официальный курс до 27,32 гривен за доллар. Это почти на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составлял: 27,2862 гривен за 1 доллар.
Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)
Таким образом, следующая неделя начнется с официального курса на отметках около 27,30 гривен за доллар, возле которых он находился в течение последних дней без резких колебаний.
Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)
Межбанк
Сегодня на открытии межбанка курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии опустился на две копейки - до 27,31 гривен за доллар, в покупке - до 27,29 гривен за доллар. Менее чем за час до его закрытия доллар продается за 27,33 гривен.