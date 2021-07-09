Долар на міжбанку стабілізувався під кінець тижня

На закритті міжбанку 9 липня 2021 року курс долара у продажу в порівнянні з попередньою сесією не змінився і склав 27,33 гривень, у продажу - 27,30 гривень. Курс євро у продажу піднявся лише на дві копійки - до 32,42 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги завершилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3300 грн/долар, євро 32,3887 - 32,4243 грн/євро, російський рубль 0,3669-0,3674 грн/рубль.
Нагадаємо, 8 липня торги закрилися у діапазоні: долар 27,3000 - 27,3300 грн/долар, євро 32,3723 - 32,4079 грн/євро, російський рубль 0,3645-0,3650 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на початок наступного тижня підняв офіційний курс до 27,32 гривень за долар.
Офіційний курс гривні до долара на 12 липня встановлений на такому рівні: 27,3234 гривень за 1 долар (+0,0372). При цьому курс долара на 9 липня становив: 27,2862 гривень за 1 долар.