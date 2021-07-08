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Доллар на межбанке перешел к росту

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Киев, Четверг 08 июля 2021 17:29
Доллар на межбанке перешел к росту Фото: курс доллара немного снизился на межбанке (freepik)
Автор: РБК-Украина

На закрытии межбанка 8 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 6 копеек - до 27,33 гривен, в продаже - до 27,30 гривен. Курс евро в продаже показал еще более уверенный рост и поднялся на 22 копейки - до 32,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги завершились в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3723 - 32,4079 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3650 грн/рубль.

Доллар на межбанке перешел к росту

Напомним, 7 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 32,1659 - 32,1895 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Курс НБУ

Несмотря на рост американской валюты на межбанке, Национальный банк Украины решил незначительно опустить официальный курс на завтра.

Официальный курс гривны к доллару на 9 июля установлен на таком уровне: 27,2862 гривен за 1 доллар (-0,0131). При этом курс доллара на 8 июля составлял: 27,2993 гривен за 1 доллар.

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