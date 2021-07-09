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Курс доллара начал снижаться на открытии межбанка

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Киев, Пятница 09 июля 2021 10:24
Курс доллара начал снижаться на открытии межбанка Фото: курс доллара немного снизился на межбанке (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

На межбанковском рынке 9 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии опустился на две копейки - до 27,31 гривен за доллар, в покупке - до 27,29 гривен за доллар. Курс евро снизился на девять копеек - до 32,31 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

По состоянию на 10:12 валюты торгуются в диапазоне: доллар 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 32,2949 - 32,3186 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.

Курс доллара начал снижаться на открытии межбанка

Напомним, 8 июля торги завершились в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3723 - 32,4079 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

На сегодняшний банковский день Нацбанк установил официальный курс на отметке 27,28 гривен за доллар. Это на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 июля установлен на таком уровне: 27,2862 гривен за 1 доллар (-0,0131). При этом курс доллара на 8 июля составлял: 27,2993 гривен за 1 доллар.

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