Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 2 копейки, евро на 16 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 29,85 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 - 26,35 (26,10 - 26,40 - 14 июня), продажи 26,35 - 26,75 (26,40 - 26,75 - 14 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,26 (26,29 - 14 июня), продажи - 26,50 (26,52 - 14 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,65 (29,05 - 29,80 - 14 июня), продажи 29,65 - 30,20 (29,80 - 30,50 - 14 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,40 (29,56 - 14 июня), продажи - 29,85 (30,01 - 14 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 14 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 14 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 14 июня), продажи 4,12 (4,12 - 14 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4400 - 26,4700 грн/доллар, евро 29,7238 - 29,7549 грн/евро, российский рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.