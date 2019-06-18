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Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Новини » Фінанси    18.06.2019 - 11:55
Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки, євро на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 червня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 26,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 29,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,35 (26,10 - 26,40 - 14 червня), продажу 26,35 - 26,75 (26,40 - 26,75 - 14 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,26 (26,29 - 14 червня), продажу - 26,50 (26,52 - 14 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,65 (29,05 - 29,80 - 14 червня), продажу 29,65 - 30,20 (29,80 - 30,50 - 14 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,56 - 14 червня), продажу - 29,85 (30,01 - 14 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 14 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 14 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 14 червня), продажу 4,12 (4,12 - 14 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,4400 - 26,4700 грн/долар, євро 29,7238 - 29,7549 грн/євро, російський рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.

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