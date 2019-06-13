Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Доллар подешевел на 1 копейку, евро на 6 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,55 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку до 26,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,07 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 - 26,40 (26,10 - 26,45 - 12 июня), продажи 26,40 - 26,75 (26,45 - 26,75 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,31 (26,30 - 12 июня), продажи - 26,55 (26,56 - 12 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,09 - 29,80 (29,15 - 29,80 - 12 июня), продажи 29,80 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,58 (29,65 - 12 июня), продажи - 30,07 (30,13 - 12 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 12 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 12 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,76 (3,80 - 12 июня), продажи 4,13 (4,13 - 12 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4100 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,8353 - 29,8666 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.