ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Новини » Фінанси    13.06.2019 - 11:57
Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Долар подешевшав на 1 копійку, євро на 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,55 гривень за долар, на покупці виріс на 1 копійку до 26,31 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,07 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,40 (26,10 - 26,45 - 12 червня), продажу 26,40 - 26,75 (26,45 - 26,75 - 12 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 26,31 (26,30 - 12 червня), продажу - 26,55 (26,56 - 12 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,09 - 29,80 (29,15 - 29,80 - 12 червня), продажу 29,80 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 12 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,58 (29,65 - 12 червня), продажу - 30,07 (30,13 - 12 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 12 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 12 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,80 - 12 червня), продажу 4,13 (4,13 - 12 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,4100 - 26,4400 грн/долар, євро 29,8353 - 29,8666 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.

Курс долара знижується на міжбанку Курс долара на міжбанку стабільний
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся