Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 12 копеек, евро на 11 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 26,40 гривен за доллар, в покупке снизился на 11 копеек до 26,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,93 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00 - 26,30 (26,10 - 26,45 - 10 июня), продажи 26,30 - 26,65 (26,45 - 27,00 - 10 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,15 (26,26 - 10 июня), продажи - 26,40 (26,52 - 10 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,10 - 29,70 (29,20 - 29,85 - 10 июня), продажи 29,70 - 30,25 (29,85 - 30,50 - 10 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,46 (29,54 - 10 июня), продажи - 39,93 (30,04 - 10 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 10 июня), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 10 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,79 - 10 июня), продажи 4,13 (4,13 - 10 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,6479 - 29,6706 грн/евро, российский рубль 0,4056 - 0,4060 грн/рубль.