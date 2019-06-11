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Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Новини » Фінанси    11.06.2019 - 11:40
Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 12 копійок, євро на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 26,40 гривень за долар, купівлі знизився на 11 копійок до 26,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 29,93 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,30 (26,10 - 26,45 - 10 червня), продажу 26,30 - 26,65 (26,45 - 27,00 - 10 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,15 (26,26 - 10 червня), продажу - 26,40 (26,52 - 10 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,10 - 29,70 (29,20 - 29,85 - 10 червня), продажу 29,70 - 30,25 (29,85 - 30,50 - 10 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,46 (29,54 - 10 червня), продажу - 39,93 (30,04 - 10 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 10 червня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 10 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,79 - 10 червня), продажу 4,13 (4,13 - 10 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,6479 - 29,6706 грн/євро, російський рубль 0,4056 - 0,4060 грн/рубль.

Курс долара знижується на міжбанку Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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