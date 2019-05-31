Доллар и евро продолжают расти на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 8 копеек, евро на 9 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 мая 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 26,95 гривен за доллар, в покупке вырос на 8 копеек до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,09 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50 - 26,80 (26,30 - 26,75 - 30 мая), продажи 26,80 - 27,10 (26,75 - 27,00 - 30 мая) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,68 (26,60 - 30 мая), продажи - 26,95 (26,68 - 30 мая) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,15 - 29,80 (28,95 - 29,80 - 30 мая), продажи 29,90 - 30,50 (29,80 - 30,20 - 30 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,52 - 30 мая), продажи - 30,09 (30,00 - 30 мая) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,00 - 30 мая), продажи - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 30 мая) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 30 мая), продажи 4,16 (4,16 - 30 мая) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9400 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,0057 - 30,0503 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4127 грн/рубль.