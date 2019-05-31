Долар і євро продовжують рости на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 8 копійок, євро на 9 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,95 гривень за долар, в покупці виріс на 8 копійок до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,09 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,80 (26,30 - 26,75 - 30 травня), продажу 26,80 - 27,10 (26,75 - 27,00 - 30 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,68 (26,60 - 30 травня), продажу - 26,95 (26,68 - 30 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,15 - 29,80 (28,95 - 29,80 - 30 травня), продажу 29,90 - 30,50 (29,80 - 30,20 - 30 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,52 - 30 травня), продажу - 30,09 (30,00 - 30 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,00 - 30 травня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 30 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 30 травня), продажу 4,16 (4,16 - 30 травня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9800 грн/долар, євро 30,0057 - 30,0503 грн/євро, російський рубль 0,4119 - 0,4127 грн/рубль.