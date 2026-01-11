Долетять до Москви: Британія розробить перші балістичні ракети Nightfall для України

Зазначається, що зараз міністерство оборони Великої Британії шукає британські фірми для проєктування, розробки та постачання перших трьох ракет. Сума контракту складає 9 мільйонів фунтів стерлінгів.

Міністр оборони Британії Джон Гілі під час нещодавнього візиту в Київ підтвердив плани розробити та передати Україні балістичні ракети Nightfall, які у перспективі можуть досягти Москви з української території. За його словами, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак РФ, але й бити у відповідь.

При цьому Гілі згадав, як його потяг змушений був зробити екстрену зупинку через атаку російських ракет та безпілотників в ніч на 9 січня. Тоді четверо людей у Києві загинули через російський ракетний удар.

"Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, які атакували українців за температури нижче нуля. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, якою вони чинитимуть опір", - сказав Гілі.

Ракети Nightfall: що відомо про британський проєкт

Вперше про плани Британії розробити балістичні ракети Nightfall стало відомо в середині 2025 року. Вже тоді британський уряд почав пошук фірм, які здатні у термін від 9 до 12 місяців надати проєкт та перші ракети для випробувань. При цьому у військових був список вимог для нової ракети:

Мінімальна дальність польоту - від 600 км;

Мінімальне навантаження - від 300 кг;

Платформа - мобільна пускова установка з мінімум двома ракетами, готовими до старту;

Час підготовки ракети - 10 хвилин, час пуску ракет - 15 хвилин, згортання установки - 5 хвилин;

Вартість ракети - не більше 500 тисяч фунтів стерлінгів;

Окремо - здатність розробника забезпечити виготовлення щонайменше 10 ракет на місяць.

В грудні 2025 року державний британський медіаресурс BidStars опублікував офіційний тендер на розробку ракети. В тендері було сказано, що Британія хоче в короткі терміни отримати ракету з дальністю польоту понад 500 км та масою бойової частини не менше 200 кілограмів.