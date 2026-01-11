Долетят до Москвы: Британия разработает первые баллистические ракеты Nightfall для Украины

Великобритания подтвердила планы разработать и передать Украине баллистические ракеты проекта Nightfall. Эта ракета несет 200-килограммовую боевую часть и способна поражать цели на расстоянии до 500 километров от точки запуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail и The Sun.
Отмечается, что сейчас министерство обороны Великобритании ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет. Сумма контракта составляет 9 миллионов фунтов стерлингов.
Министр обороны Великобритании Джон Гили во время недавнего визита в Киев подтвердил планы разработать и передать Украине баллистические ракеты Nightfall, которые в перспективе могут достичь Москвы с украинской территории. По его словам, Украина должна иметь возможность не только защищаться от атак РФ, но и бить в ответ.
При этом Гили вспомнил, как его поезд вынужден был сделать экстренную остановку из-за атаки российских ракет и беспилотников в ночь на 9 января. Тогда четыре человека в Киеве погибли из-за российского ракетного удара.
"Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые атаковали украинцев при температуре ниже нуля. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, которым они будут сопротивляться", - сказал Гили.
Впервые о планах Британии разработать баллистические ракеты Nightfall стало известно в середине 2025 года. Уже тогда британское правительство начало поиск фирм, которые способны в срок от 9 до 12 месяцев предоставить проект и первые ракеты для испытаний. При этом у военных был список требований для новой ракеты:
В декабре 2025 года государственный британский медиаресурс BidStars опубликовал официальный тендер на разработку ракеты. В тендере было сказано, что Великобритания хочет в короткие сроки получить ракету с дальностью полета более 500 км и массой боевой части не менее 200 килограммов.
Отметим, Украина в 2025 году начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. При этом первые партии ракет уже начали активно поступать в Вооруженные силы Украины.
При этом производитель "Фламинго", украинская компания Fire Point, заявляла о планах уже до конца 2025 года поставить на вооружение Вооруженных сил Украины свою первую баллистическую ракету, которая будет производиться серийно. Предполагалось, что это будет баллистика малой дальности (до 500 км), которая получит индекс FP-7. В 2026 году рассматривается разработка и постановка на вооружение баллистической ракеты FP-9 дальностью в 850 километров.