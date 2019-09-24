Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" продолжает расти

Долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2 817 млн долларов, включая проценты. Об этом сообщается в финансовой отчетности НАК.

Как отмечается в документе, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года вынес решение о выплате "Газпромом" 4 674 млн долларов "Нафтогазу" за невыполнение минимального контрактного объема транзита газа в течение 2009-2017 годов. Кроме того, трибунал произвел зачет в отношении сумм, причитающихся сторонам в соответствии с арбитражем по продаже газа и арбитражем по транзиту газа. В итоге трибунал распорядился выплатить 2 560 млн долларов в пользу "Нафтогаза".

Поскольку на эту сумму начисляются проценты на за просрочку платежа, то по состоянию на 30 июня 2019 года задолженность "Газпрома" после зачета составляет 2,817 млн долларов, отмечается в отчетности НАК.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

В настоящее время "Нафтогаз" пытается взыскать с "Газпрома" задолженность по решению Стокгольмского арбитража. Ряд судов в европейских странах уже приняли решения об аресте активов "Газпрома".