Долетить до Москви: Анкара показала свою ракету Yildirimhan

Туреччина готується увійти до вузького кола держав, які володіють міжконтинентальною балістичною зброєю. Анкара планує випробувати новітню ракету, що здатна вражати цілі на відстані 6000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Bloomberg .

Під час виставки SAHA Defense Expo у Стамбулі країна презентувала ракету Yildirimhan. Її назвали на честь османського султана і тепер Туреччина стоятиме в одному ряду з США та Росією.

Ракета працює на рідкому паливі, а також може нести бойову частину вагою 3000 кілограмів. Окрім військових цілей, Анкара використає ці технології для виведення супутників, щоб забезпечити країні незалежність у розвідці та моніторингу в реальному часі.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив:

"Ми вважаємо, що використаємо його лише як засіб стримування, але якщо нам коли-небудь доведеться застосувати, ніхто не повинен сумніватися, що ми зробимо це без вагань. Ми оцінюємо, що використаємо його максимально ефективно".

Чому ракету випробують у Сомалі

Для перших тестових запусків обрали Сомалі, а самі ракети летітимуть у напрямку Індійського океану. Це дозволить уникнути прольоту над густонаселеними територіями.

Річ у тому, що Анкара має найбільшу закордонну військову базу саме в Сомалі. Сомалійський уряд підтримує проєкт. Державний міністр закордонних справ Алі Мохамед Омар заявив:

"Сомалі розглядає партнерство як можливість залучити інвестиції, створити робочі місця, нарощувати технічну експертизу та розширити співпрацю у сфері супутникових і космічних технологій, які можуть підтримувати зв'язок, моніторинг клімату, освіту та економічний розвиток".

Сьогодні у Туреччини немає ядерної зброї. Проте МБР зазвичай асоціюються саме з нею. Ситуацію загострює війна Ізраїлю та США проти Ірану. Анкара боїться атомних амбіцій Тегерана і це змушує країну створювати потужний засіб стримування, пише Bloomberg.

Які ракети вже є у Туреччини

Анкара не зупиняється на одній розробці. Країна створює цілу лінійку балістичних систем:

Tayfun-1: вже у серійному виробництві з дальністю 560 км;

Tayfun-4: готується до випробувань, пролетить понад 2000 км;

Cenk: ракета з радіусом дії 3000 км;

Сталевий купол: власна система протиракетної оборони.

Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО. У липні Анкара прийматиме саміт НАТО. Вона прагне довести, що здатна самостійно гарантувати безпеку Європи. Особливо на тлі розмов про можливе виведення військ США з континенту.